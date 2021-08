阿富汗局勢｜塔利班掌控喀布爾　兩英媒同稱「西貢時刻」歷史重演

8月15日,阿富汗塔利班發布消息稱,其已控制位於阿富汗首都喀布爾的總統府。隨後,阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani Ahma)緊急出逃。事態變化迅速,8月16日各國媒體紛紛在頭版頭條或者網站首頁對此進行重點報道。



英國《衛報》和《都市報》不約而同地以《喀布爾淪陷》(The Fall of Kabul)為題在頭版刊登圖片報道。其中,《都市報》的頭版大圖中還附加了一張1975年美國「西貢撤離事件」行動小圖,意指美國在喀布爾的倉促撤離再度上演「西貢時刻」。

《每日電訊報》則以《喀布爾落入塔利班手中 西方國家紛紛逃離》(The West flees as Kabul falls to Taliban)為題在頭版刊登了美軍直升機在喀布爾美國大使館內疏散工作人員的照片。

《每日郵報》則是以《他們的死到底是為了什麼》(What the hell did they all die for)為題,質問西方國家在20年後放棄阿富汗,任由該國重新落入塔利班手中,這讓在阿富汗陣亡的450名英國士兵情何以堪?

美國媒體方面,則是緊跟阿富汗局勢。《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的標題大同小異,分別為《塔利班奪取阿富汗政權》(Taliban seize power in Afghanistan)、《阿富汗落入塔利班手中》(Afghanistan falls to the Taliban)。

《紐約時報》網站首頁大標題為《塔利班奪取阿富汗 美國緊急撤離美國人》(Taliban seize Afghanistan; U.S. scrambles to evacuate Americans)。

《大西洋》月刊的網站首頁則將造成阿富汗如今局勢的矛頭指向了美國總統拜登(Joe Biden),將標題寫為《拜登對阿富汗人的背叛將永留歷史罵名》(Biden's Betrayal of Afghans will live in infamy)。

此外,俄羅斯衛星社英文網站則用與阿富汗局勢相關的五篇圖片報道來佔據首頁重要位置,其中頭條標題為《塔利班宣布阿富汗戰爭結束之際 特朗普敦促拜登「在恥辱中辭職」》(Trump urges Biden to 「resign in disgrace」as Taliban declare "End to war" in Afghanistan)。