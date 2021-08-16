阿富汗局勢｜聯合國安理會舉行緊急會議　古特雷斯敦促塔利班克制

阿富汗政局變天，塔利班（Taliban）8月15日取得首都喀布爾（Kabul）的控制權，引起國際社會的憂慮。聯合國安理會16日舉行緊急會議討論阿富汗問題，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲塔利班克制，保障當地民眾的人權。



今次會議由愛沙尼亞及挪威提出召開，古特雷斯在會上表示，他們收到阿富汗各地關於人權遭到嚴重限制的報告，並特別對當地婦女的人權受到侵犯感到非常憂慮。他表示大家不會亦不可對阿富汗民眾置之不理，同時要求安理會利用一切措施打擊阿富汗對全球的恐怖威脅。

古特雷斯敦促塔利班盡最大克制保障當地民眾生命，並呼籲各國接收阿富汗難民和不要遣返他們。

他指出目前聯合國仍有人員身處於塔利班控制的地區，他們及建築物大致上都受到尊重。古特雷斯認為，聯合國會視乎安全情況維持在當地的運作，但強調他們會留在當地和提供支援。

阿富汗駐聯合國代表伊薩克扎伊（Ghulam M. Isaczai）表示為當地數以百萬計的男女老幼發言，形容他們即將失去上學、工作、參與政治、經濟及社會生活，因此他要求安理會利用一切方式呼籲當地即時停止暴力，並尊重人權及遵守國際人道法。

伊薩克扎伊提出安理會促進阿富汗立即成立一個包容及具代表性的過渡政府，強調不應承認任何以武力建立或缺乏包容的政權。