阿富汗局勢｜塔利班掌權　民眾絕望中攀爬美軍運輸機墜亡

塔利班8月15日進入阿富汗首都喀布爾後，數百名阿富汗民眾擠在喀布爾國際機場企圖離開阿富汗。有人甚至冒險躲進飛機的起落架艙，最終從機上摔落。



Twitter在16日流傳的一段影片顯示，一架美國軍機在喀布爾機場起飛後，有個黑影從飛機上落下。

事後有網友稱，這是有阿富汗人躲進美軍運輸機起落架，當飛機起飛收起起落架後，他們不幸掉了下來。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）的調查記者Tariq Majidi轉發另一段影片。他稱3名喀布爾市民通過躲在飛機輪胎或機翼下方進行逃亡，最終從高空墜落在民居屋頂：「他們因為喀布爾惡劣狀況而失去性命。」

Three Kabul residents who were trying to leave the country by hiding next to the tire or wing of an American plane, fell on the rooftop of local people. They lost their lives due to the terrible conditions in Kabul. pic.twitter.com/Cj7xXE4vbx — Tariq Majidi (@TariqMajidi) August 16, 2021

另有人拍得機場內人們爭先恐後地爬上飛機的情形，可見出現人踩人的情況：