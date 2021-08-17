阿富汗局勢｜中美俄外長分別通話　加強外交協調問題

美國撤軍後，阿富汗局勢迅速變天，塔利班8月15日佔領了首都喀布爾，總統加尼（Ashraf Ghani）出逃他國。中美俄外長針對阿富汗局勢通電話。



中美外長通話

美國國務院網站8月16日發表聲明稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長王毅通話，雙方談到了阿富汗的事態發展，包括安全局勢以及我們各自為確保美國和中國公民安全所做的努力。

中國官媒新華社也報道稱，王毅8月16日應約與布林肯通話，重點就阿富汗局勢及中美關係交換了意見。布林肯感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，表示阿當前局勢正進入一個關鍵階段。塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用。美認可阿富汗未來應由阿人民決定，呼籲塔利班當前應確保所有希離阿人員的安全。

王毅闡明了中方對阿富汗局勢的立場，表示事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題愈來愈多。這方面的教訓值得認真反思。

王毅表示，中方願同美方溝通對話，推動阿問題實現軟着陸，促使阿不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿建立符合阿國情、開放包容的政治架構。美應在助阿維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

王毅強調，美上屆政府宣布撤銷「東伊運」的恐怖組織定性，在反恐問題上搞雙重標準，這是危險的，也是錯誤的。美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

王毅還說，面對層出不窮的全球性挑戰和亟待解決的地區熱點問題，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。國際交往中從來不存在這種邏輯。

美國國務院網站8月16日還發表聲明稱，布林肯當天也同拉夫羅夫進行了通話。「雙方就阿富汗局勢的發展進行了交談，包括安全局勢以及我們為保障美國公民和弱勢阿富汗人的安全所做的努力。」

王毅與拉夫羅夫通話

據俄羅斯外交部8月16日消息，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與中國外長王毅通話，雙方就阿富汗局勢最新進展討論了加強外交協調問題。

俄羅斯外交部還說，針對阿富汗局勢及其對地區局勢影響，雙方就加強在聯合國的外交協調交換了意見。

此外，兩國外長還就即將舉行的雙邊、上合組織內以及其他多邊形式框架下接觸。

美俄外長通話

俄羅斯外交部16日發表聲明說，俄羅斯外交部長拉夫羅夫當天應約與美國國務卿布林肯就阿富汗局勢通電話。

聲明說，雙方就阿富汗領導人離開該國、阿富汗現政府垮台後的局勢進行了討論，並磋商了阿富汗當前發生的政權更迭。

聲明說，布林肯通報了美方為撤離其駐阿大使館人員而採取的相關措施，以及為解決當前事態需採取的緊急人道主義行動。拉夫羅夫則通報了俄方對阿富汗當前局勢的評估，以及俄羅斯駐阿大使館為促進穩定和法律秩序，與阿所有主要政治力量代表進行接觸的情況。

兩國外長還表示願與中國、巴基斯坦、其他相關國家以及聯合國代表繼續磋商，為在新背景下開啟包容性的阿富汗內部對話創造條件。

另據美國國務院發表的聲明，布林肯當天與拉夫羅夫就阿富汗局勢發展通電話，討論了阿安全局勢和美方的撤離行動等。