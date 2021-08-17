王毅與布林肯通話　就阿富汗局勢交換意見

塔利班攻入首都喀布爾後，阿富汗政局變天。中國國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話，重點就阿富汗局勢及中美關係交換意見。



據新華社報道，布林肯表示阿富汗當前局勢進入關鍵階段。塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用，又呼籲塔利班當前應確保所有希離阿人員的安全。

王毅則表示事實證明把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。

王毅指中方願同美方對話，推動阿富汗問題軟着陸，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，又指美方應在助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。

王毅強調中美都是聯合國安理會常任理事國，理應協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面打壓中國，另一方面又指望中方支持配合，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。

布林肯則表示，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，又同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩。阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。