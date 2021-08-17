阿富汗局勢｜聯合國安理會召開會議　籲阿富汗建立具包容性新政府

聯合國安理會8月16日就阿富汗局勢舉行緊急會議後發表聲明，呼籲阿富汗各方立即停止一切敵對行動，通過包容性談判建立一個團結、包容、有代表性的新政府，並讓婦女充分、平等、有意義地參與其中。



.@UN Security Council members called for an immediate cessation of all hostilities and a peaceful settlement through an Afghan-led, Afghan-owned process of national reconciliation, underlining the safety and security of all Afghan and international citizens. pic.twitter.com/1KYeoIhFBp — UN Political and Peacebuilding Affairs (@UNDPPA) August 16, 2021

聯合國安理會8月16日發表聲明稱，阿富汗機構的延續性必須得以保持，阿富汗的國際義務必須予以遵守，阿富汗和其他國家公民的安全必須得到保障。聲明呼籲停止阿富汗境內的暴力，恢復安全和法律秩序，立即談判解決該國當前面臨的權力危機，通過「阿人主導、阿人所有」的民族和解進程達成和平解決方案。

聲明敦促各方遵守國際人權準則，停止一切違反國際人權準則的行為，強調各方在任何情況下必須遵守國際人道主義法所規定的義務，包括保護平民的義務。聲明呼籲加大向阿富汗提供人道主義援助的力度，呼籲各方允許即刻、安全、不受阻礙的人道准入，確保將人道援助物資送到需要者手中。

聲明重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性，確保阿富汗領土不被用來威脅和攻擊他國，塔利班及阿富汗其他組織和個人不向他國恐怖分子提供支持。聲明還表示支持聯合國阿富汗援助團的工作，強調保障聯合國人員以及聯合國會員國外交人員安全的重要性。

中國常駐聯合國副代表耿爽16日在聯合國安理會緊急審議阿富汗問題公開會上發言，稱中方始終主張政治解決是阿富汗問題的唯一出路。他指，當前阿富汗局勢已發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇。當務之急是儘快恢復和平、穩定和秩序，最大限度避免無謂傷亡和產生大規模難民。駐阿外交機構和外交人員的權益不可侵犯，在阿外國公民的安全和利益必須得到尊重和保障。阿富汗各方均有責任保護民眾生命和財產安全，並為外國公民安全居留和有序撤離提供保障。