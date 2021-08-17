風暴「格雷斯」迫近海地　暴雨山泥傾瀉或令死傷者上升

海地地震已造成超過1400人死亡，但是一波未完一波又起，颱風「格雷斯」（Grace）將於8月17日較後時間吹襲海地。當地正趕及在颱風來襲前救出生還者及建造屏障，外界憂慮颱風會令死傷人數上升。



根據官方16日公布的死亡數字，地震造成的的死亡人數上升至1419人，最少6000人受傷。這次地震較2010年造成超過20萬人死亡的大地震威力更強，但幸好震央遠離人口湊密的首都太子港（Port-au-Prince），讓更多人倖免於難。

圖為8月16日，海地南部城市萊凱。因地震造成建造倒塌，受災市民住進臨時帳蓬。（Reuters）

不過，熱帶低氣壓「格雷斯」將在17日稍後時間登陸海地，並直接吹襲震映附近的南部城市萊凱（Les Cayes）。氣象台預測風暴會帶來暴雨，可能造成山泥傾瀉，令死傷人數增加。

在萊凱，當地的醫院因接收地震傷者而爆滿，有醫生表示受地震波及的村落有大量傷者被送到城市，收容不下傷者只好躺在院外空地等待治療。地震令當地一些建築物受損，人們不知道未來會發生什麼事。

海地才剛發生不久總統暗殺事件，面對政治不穩，社會不安，再遇上強烈地震，颱風即將來襲。一名在當地工作的教師，表示很多人都很恐慌：「我相信全國90%的人都需要心理輔導。」

部分傷者被送往北部首都太子港接受治療。無國界醫生的負責人朱迪切安德烈亞（Alessandra Giudiceandrea）表示，太子港已開始下雨，空中和陸路交通會受阻：「建築物倒塌了，帳篷也快用完了。我們只希望帳篷能夠抵禦強風。」