阿富汗局勢｜美媒：中國與塔利班結盟　目的或開發阿富汗稀土

塔利班重掌阿富汗，或對世界秩序帶來影響。有美國傳媒分析，本身是阿富汗鄰國的中國或可能得益，透過與塔利班結盟，開發當地的稀土，擴大中國在稀土業的統治地位。



根據新聞雜誌《外交官》（Diplomat）的一篇報道，2020年，阿富汗的稀土金屬價值估計在1萬億到3萬億美元之間。

聯博（Alliance Bernstein）新興市場債務主管沙邁拉汗（Shamaila Khan）表示，塔利班擁有的資源「對世界來說是非常危險的」。她認為，如果中國為了促進經濟援助而尋求與塔利班結盟，國際社會應該對中國施加壓力，中國應該遵守國際規則。

CNBC17日引述消息人士報道，中國主導全球稀土市場。根據美國地質調查局（United States Geological Survey）的數據，全球約35%的稀土儲量在中國，居世界首位。另外中國同時亦是稀土生產大國，2018年的稀土產量為12萬噸，佔世界稀土總產量的70%，而美國同年的稀土產量為1.5萬噸。

中美兩國在2019年爆發貿易戰期間，北京曾威脅要切斷對美國的稀土供應。事實上，根據美國地質調查局的數據，美國當年在稀土方面嚴重依賴中國，華府當時所需稀土的數量有80%都是來自中國。