阿富汗局勢｜中國駐聯合國代表：塔利班需與各黨派及民族團結

阿富汗一夜變天，塔利班勢相隔二十年之後再次上台執政。中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會上就阿富汗局勢表態，敦促塔利班與不同黨派團結，建立具包容的政治架構。



新華社報道，耿爽16日在聯合國安理會的阿富汗問題緊急會議上，闡述北京對阿富汗局勢的立場。他表示，當前阿富汗局勢已發生重大變化，中國尊重阿富汗人民的意願和選擇。當務之急是儘快恢復和平、穩定和秩序，最大限度避免無謂傷亡和產生大規模難民。

他說，北京希望塔利班同阿富汗各黨派及民族團結，建立符合當地自身國情、廣泛包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。

耿爽強調，阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線，並指北京希望塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯繫。而各國應根據國際法和安理會決議履行義務，合作打擊一切恐怖主義，堅決防止ISIS、蓋達組織、「東伊運」等恐怖組織趁亂坐大。

他同時指出，阿富汗當前亂局同外國部隊倉促撤出有直接關係。有關國家應當切實兑現支持阿富汗和平、和解、重建的承諾，在政治、安全、發展、人道、禁毒等領域繼續向阿富汗提供建設性幫助。