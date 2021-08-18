阿富汗局勢｜塔利班：美軍應9月11日前撤走　不容蓋達於境內活動

塔利班代表沙欣（Suhail Shaheen）8月17日接受英國天空新聞台訪問表示，美軍應該於9月11日之前撤出阿富汗，並指塔利班無意襲擊美軍。他指，塔利班不會容許「蓋達」組織等恐怖組織於阿富汗境內活動。



沙欣表示：「他們此前宣布將在9月11日之前將軍隊撤出。因此，他們應該將所有軍隊撤出，我們無意襲擊他們。我們此前也沒有攻擊他們。」他提到，不會容許「蓋達」組織等恐怖組織於阿富汗境內活動，「我們的政策是不容許任何組織或個人利用阿富汗土地。」

圖為2021年8月17日，塔利班發言人穆賈希德於阿富汗喀布爾出席記者會。（AP）

沙欣表示，其他國家「有義務」幫助阿富汗重建。他說：「英國首相和世界各國的領導人必須尊重阿富汗人民的意願……幫助阿富汗人民重建國家，保障阿富汗人民的福祉和經濟發展。我認為這是他們的責任，因為他們20年期間站於破壞阿富汗的幕後，所以現在重建阿富汗並幫助人們於阿富汗翻開新篇章的時候開啟新的生活，是他們的道義職責所在。」

被問到塔利班是否得到巴基斯坦、中國和俄羅斯的財政支持。沙欣否認，但指出，塔利班與這些國家「關係良好」。記者再問，塔利班具體從俄羅斯、中國和巴基斯坦獲得哪種扶持。沙欣回答稱：「我們得到了政治支持。塔利班代表訪問了中國和俄羅斯。塔利班是阿富汗的政治和軍事力量，這是現實，他們對此表示支持。」