阿富汗局勢｜美國稱塔利班承諾為平民提供安全通道前往機場

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月17日表示，塔利班同意為前往阿富汗首都喀布爾機場的平民提供安全通道。他指，美國相信喀布爾的撤離行動可以持續至8月31日，並正在與塔利班商討確實時間表。



沙利文出席白宮記者會時承認有關報道指部份平民試圖前往機場時遇阻。他表示，塔利班已經知會美國，他們準備為前往機場的平民提供安全通道，「我們打算讓他們遵守這個承諾」。

被問到美國會否承認塔利班作為阿富汗合法政府時，沙利文指目前是言之過早。他表示，現時喀布爾的情況混亂，連管治政府也未有成立。

圖為2021年8月16日，阿富汗喀布爾的國際機場有數以百計的人於美國空軍C-17運輸機旁邊奔跑。（AP）

美國陸軍將領泰勒（William Taylor）出席五角大樓記者會時透露，九架載有物資和約千名士兵的空軍C-17運輸機已經於夜晚抵達，七架C-17運輸機從阿富汗起飛載走700至800阿平民，包括165名美國人。

泰勒和國防部發言人柯比（John Kirby）表示，目標是18日前每小時有一班撤離的航班起飛。泰勒稱，現時有逾4,000名美軍身處機場。預計未來幾日增至最多6,000人。