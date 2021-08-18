阿富汗局勢｜美共和黨議員提及動用憲法罷免拜登　籲調查撤軍方式

美國國會參議院共和黨競選委員會主席、2024美國大選熱門總統候選人斯科特（Rick Scott）8月16日呼籲國會，對總統拜登（Joe Biden）處理阿富汗問題的方式進行調查，他還提及了動用憲法第25修正案罷免拜登的可能性。



斯科特在Twitter上寫道：「在阿富汗發生災難性事件後，我們必須面對一個嚴肅的問題：拜登是否有能力履行他的職責，還是已經到了該動用第25修正案的時候了？」

After the disastrous events in Afghanistan, we must confront a serious question: Is Joe Biden capable of discharging the duties of his office or has time come to exercise the provisions of the 25th Amendment? https://t.co/l1bFrUdZH9 — Rick Scott (@SenRickScott) August 16, 2021

美國政治新聞網站「Politico」8月16日報道稱，根據從未使用過的第25修正案，副總統和總統內閣的大多數成員需要確定拜登不再適合擔任公職。然後，國會需要在參眾兩院獲得三分之二的贊成票才能批准這一進程。

報道分析，拜登因阿富汗局勢而被免職是不現實的，因為民主黨人仍然完全控制着華盛頓，而絕大多數共和黨人並沒有要求他辭職。

斯科特呼籲兩院對拜登處理阿富汗問題的方式進行調查。（斯科特個人官網截圖）

但斯科特似乎是第一個呼籲動用第25修正案將其罷免的共和黨參議員。作為共和黨參議院委員會主席，斯科特負責制定參議院共和黨戰略，以在2022年中期選舉中贏回多數席位。

除了提出動用第25修正案外，斯科特還呼籲參眾兩院領導人，對拜登處理阿富汗撤軍的方式展開兩院調查。