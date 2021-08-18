阿富汗局勢｜平民混亂出逃成焦點　中國公民原來上月初已緊急撤僑

阿富汗政府迅速倒台，曾依照嚴厲伊斯蘭教法、以強硬手段統治的塔利班政權回朝，令大批平民深感恐懼希望逃離，結果在首都喀布爾機場發生一幕幕令人痛心的驚險場面。

內地傳媒報道，原來在阿富汗的中國公民早在上月初就獲安排緊急撤僑，中國外交部發言人華春瑩亦在日前的記者會上證實，大部分中國公民已經在中國駐阿富汗大使館的幫助下先期回國，現在當地只有一些自願留下的零星人員，大使館會他們保持著密切聯繫，目前都是安全。



圖輯｜平民出逃畫面震撼 近640人擠爆美軍運輸機

阿富汗局勢：圖為8月15日，一架從阿富汗首都喀布爾起飛的美軍C-17運輸機內擠滿阿富汗人。（Reuters）

《廣州日報》報道，在7月7日，時值中國國內疫情保持平穩防控之際，湖北武漢一班來自阿富汗的入境航班MF8008，發見多達22宗確診病例及30宗無症狀感染者。事件引來不少有關疫情防控的擔憂，中國外交部領事保護中心其後在官方微信公眾號「領事直通車」發文解釋，指該航班是自阿富汗緊急回國人員的包機。文章稱，鑑於阿富汗國內安全形勢複雜嚴峻，「中國政府已提醒在阿中國公民盡早離境並提供必要協助」。

另一方面，執行撤僑任務的廈門航空，亦有在其官方微博披露行動細節。據介紹，航班的飛行機組此前曾經執行過聯合國維和部隊運輸，以及多個境外撤僑航班等重要飛行任務，並且在起飛前有專門完成過喀布爾機場模擬機訓練。廈門航空相關負責人介紹更稱，事前制定完善的保障方案，在人員防護、餐食保障、地面保障等方方面面采取頂格防疫措施，確保旅客安全。