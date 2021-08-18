阿富汗局勢｜美國撤軍後塔利班掌權　拜登支持率跌至7個月新低

美國撤軍後，阿富汗政府潰敗，塔利班迅速掌權，佔領首都喀布爾。美國對盟友的承諾在國際上受到質疑，主張撤軍的美國總統拜登（Joe Biden）的支持率大跌。



據路透社8月17日報道，民調顯示，阿富汗局勢發生重大變化後，美國總統拜登的支持率也滑落了7個百分點，這是他上任近7個月來的最低水平。

根據路透社/益普索16日進行的調查結果，僅46%的美國成年人認可拜登任內的表現，這是拜登1月上任以來進行的每周調查的最低紀錄。

阿富汗塔利班8月15日宣布控制了首都喀布爾，美國政府過去20年在阿富汗投注的金錢和心血瞬間付諸東流，拜登的聲望也隨之下跌。

美國《國會山報》8月16日報道，另一項新的民意調查顯示，大多數美國人不贊成拜登處理美國在阿富汗軍事行動的方式。

這項由特拉法加集團（The Trafalgar Group）進行的調查發現，69%的受訪美國人不贊成拜登處理美軍在阿富汗駐軍的方式，只有23%的人表示贊同。