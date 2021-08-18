阿富汗局勢︱塔利班高層在喀布爾接受女記者電視專訪

阿富汗局勢不穩之際，《衛報》8月17日報道，塔利班一名發言人在喀布爾接受一名電視台女記者的專訪。外界觀點認為，塔利班正塑造一個更為温和的形象。



外媒稱，這是塔利班高層首次在阿富汗境內接受女記者電視採訪。

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]



In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban’s media team, about Kabul’s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr — TOLOnews (@TOLOnews) August 17, 2021

阿富汗塔利班17日宣布大赦所有政府官員，敦促他們返回工作崗位，並呼籲女性在新政府中任職。

報道稱，塔利班文化委員會成員薩曼加尼（Enamullah Samangani）表示，「『阿富汗伊斯蘭酋長國』（塔利班使用的阿富汗國名）不希望女性成為受害者，根據伊斯蘭教法，她們應該在政府中出現。」

外界認為，塔利班正塑造更為温和的形象。這個組織被指在女性權益問題上劣跡斑斑，包括禁止女童上學、強迫女性穿全身罩袍等，隨着美軍撤離，塔利班再次掌控了阿富汗全境，當地不少女性擔心重返黑暗年代。