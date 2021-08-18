習近平與伊朗總統萊希通電話　稱願就地區事務加強協調配合

央視新聞報道，中國國家主席習近平8月18日與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）通電話，他表示，中方支持伊方在伊核問題全面協議問題上的合理訴求，願同伊方就地區事務加強協調配合，維護共同利益。

兩人之前在8月16日也曾互致賀電，慶祝兩國建交50週年。



據央視8月18日報道，習近平表示，中方讚賞伊方積極發展對華關係，願同伊方攜手努力，推動中伊全面戰略夥伴關係行穩致遠。

他又表示，不管國際和地區形勢如何變化，中方都毫不動搖發展同伊朗友好關係，雙方應該繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。

他稱，中方堅定支持伊方維護國家主權和民族尊嚴、反對外部干涉，願同伊方加強治國理政經驗交流，加強抗疫合作。他又指，雙方要深入挖掘潛力，積極共建「一帶一路」。

他稱，中方支持伊方在伊核問題全面協議問題上的合理訴求，願同伊方就地區事務加強協調配合，維護共同利益，促進地區安全穩定。

圖為2021年8月5日，伊朗總統萊希宣誓就職，之後發表演說。（AP）

萊希：支持中方在涉台涉港等問題上立場

報道指，萊希表示，堅定不移發展更加強勁有力的伊中全面戰略夥伴關係，是伊政府對外政策優先和重點。

他稱，伊方感謝中方為伊朗抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴支持，讚賞中方在伊朗核等國際和地區事務中秉持公正立場，願同中方密切戰略溝通，增進戰略互信，加強雙邊合作和多邊協作，共同反對單邊主義、霸權主義和外部干涉。

他又稱，伊方堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等問題上的立場，堅決反對個別國家借病毒溯源問題打壓遏制中國。他稱，中方倡議共建「一帶一路」充滿戰略遠見，伊方願積極參與。