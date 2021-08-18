阿富汗流亡總統加尼身在阿聯酋　防長籲國際刑警組織拘捕他

據俄羅斯衛星社報道，阿富汗國防部長穆罕默迪（Bismillah Mohammadi）發推文稱，日前逃離阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）出賣祖國，呼籲國際刑警組織將其拘捕。



#InterpolArrest_Ghani

وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 18, 2021

報道稱，防長穆罕默迪在Twitter上發文稱，拿祖國做交易、出賣祖國的人應該受到懲罰，應該被拘捕。推文中還加了「國際刑警組織拘捕加尼」的主題標籤（Hash tag）。此標籤早前已開始出現在社交網絡上的多數帖子上。

阿聯酋外交部8月18日證實，加尼與家人目前在阿聯酋，會以人道主義理由歡迎他們。阿富汗電視台喀布爾新聞同日較早前報道，加尼前往阿聯酋尋求避難，已抵達阿布扎比。