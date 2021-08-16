阿富汗局勢｜據報總統加尼與夫人已逃往烏茲別克

塔利班攻入喀布爾，進入總統府府。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）行蹤不明。有消息報道，指加尼已與夫人已經逃往烏茲別克首都塔什干。



半島電視台引述阿富汗總統加尼的私人保鏢報道，指加尼與夫人、國家安全顧問離開阿富汗後，已抵達烏茲別克首都塔什干。

美國《紐約時報》也報道，指加尼與夫人及兩名顧問已由喀布爾飛往烏茲別克。

不過，俄羅斯國際文傳電訊社引述烏茲別克相關消息人士，指烏方並未收到阿富汗方面有關接受阿富汗總統加尼所乘坐航班的申請。

2020年2月29日，阿富汗總統加尼在喀布爾總統府舉行的聯合新聞發布會上發表講話。（AP）

塔利班武裝分子控制總統府現場畫面曝光（請點擊圖集瀏覽）：

另外，還有消息稱加尼已前往塔吉克，但塔吉克外交部予以否認。

此前，阿富汗總統加尼15日宣佈，他已離開阿富汗，此舉是為了避免流血衝突。但未有交待自己已逃往哪裏。

加尼在聲明中表示，他面臨的是一個艱難抉擇。如果他堅持留下來，將有無數同胞被殺害，首都喀布爾也會遭到破壞，這將是一場巨大的災難。為了避免流血衝突，他決定離開阿富汗。