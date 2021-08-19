世衛：無數據顯示需要接種加強劑　籲多向窮國輸出疫苗

美國宣布9月20日起為民眾接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑，世界衛生組織（WHO）首席科學家稱無數據顯示有人們需要接種加強劑。她稱如富裕國家先於沒疫苗在手的窮國開始施打加強劑，可能會發生更可怕的情況。



世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在瑞士日內瓦出席記者會時稱，他們清楚地相信，數據沒顯示人們需要注射加強劑。她又稱，對於發展中國家仍有數以十億計的人未接種表示擔憂，稱他們可能會促進新變種變毒出現，例如Delta變種，並帶來更可怕情況。

美國新冠肺炎疫情：美國疾病控制和預防中心促所有第12班學生復課後，回校時佩戴口罩。圖為7月27日，紐約一16歲少女接種新冠肺炎疫苗。（AP）

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）亦對接種加強劑的行為表示質疑，他將情況比喻成人們計劃向已穿救生衣的人，分發額外的救生衣，卻讓一件都沒有的人淹死。

有聲音認為美國應集中將疫苗輸往面臨短缺的國家，而非優先讓美國民眾施打加強劑。美國總統拜登（Joe Biden）說：「我不同意，我們能同時照顧美國人以及協助全世界。」