孟晚舟引渡案聽證結束　中國：美國打壓中企　加拿大為虎作倀

孟晚舟引渡案審理結束，中國外交部發言人華春瑩8月19日對此回應稱，美國炮製孟晚舟事件真正目的是要打壓中國的高科技企業。她又批評加拿大在事件上扮演美方的幫兇。



2021年8月4日，中國華為首席財務官孟晚舟引渡案最後階段庭審開始（AP）

8月18日，孟晚舟引渡案在加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院的審理全部結束，法官將於10月21日對孟晚舟的案件作出裁決。

在8月19日的中國外交部例行記者會上，華春瑩指出，中方從一開始就強調孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件，「美國政府炮製這一事件絕不是出於什麼法律的原因，真正的目的就是要打壓中國的高科技企業，阻撓中國的科技發展，愈來愈多的事實已充分證明了這一點，也有越來越多的人充分認識到這一點。」

孟晚舟8月出席最後一輪聽證會（請點擊瀏覽大圖）：

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華春瑩稱，加方在孟晚舟的事件上扮演了美方的幫兇，負有不可推卸的責任，加方無理任意拘押孟晚舟將近1,000天，這種為虎作倀的做法是教科書般的脅迫和侵犯人權。

華春瑩又指責加方，「我不知道加方在講要捍衛人權民主的時候，有沒有考慮過孟晚舟女士的人權？有沒有考慮到孟晚舟年幼孩兒的人權？有沒有考慮到孟晚舟家人的人權？對於這樣的行徑，廣大的中國人民當然是非常的憤慨。」

中國官媒《環球時報》18日發布致加拿大駐華大使的一封公開信，不到24小時時間有超過350萬人聯署。華春瑩對此稱，這是中國的民意，希望加方能夠聽到，她敦促加拿大政府拿出獨立自主的精神和勇氣，立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她儘快平安地回到中國。