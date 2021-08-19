阿富汗局勢︱副總統薩利赫呼籲民眾不要向塔利班低頭

據俄媒報道，阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）8月19日呼籲阿富汗公民不要向塔利班組織低頭，他稱塔利班將無法勝任治理國家的工作。



از حرکت شجاعانه و میهن دوستانه مردم با عزت کشورم در نقاط مختلف بخاطر برافراشتن پرچم ملی برضد گروه نیابتی طالب ابراز حرمت ، حمایت و قدردانی می نمایم. شماری درین راه با عزت شهید شدند

Salute those who carry the national flag & thus stand for dignity of the nation & the country. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 19, 2021

據俄羅斯衛星通訊社8月19日報道稱，阿富汗副總統薩利赫發推文表示，各國應該尊重法律至上，而不是暴力。他呼籲民眾捍衛國家尊嚴，不要讓阿富汗的歷史中包含關於有關屈辱和向恐怖組織低頭的章節。

他稱，對那些在塔利班於阿富汗掌權後捍衛國旗，並且捍衛人民和國家尊嚴的人們表示支持。

薩利赫此前表示，8月17日，薩利赫在社交網站上宣布自己是阿富汗的臨時總統。