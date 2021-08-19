阿富汗局勢︱華春瑩：塔利班比上次執政時更清醒理性

中國外交部發言人華春瑩8月19日表示，中方在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各派意願的基礎上，同阿富汗塔利班等各派都保持着聯繫和溝通。她又提到，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性。



塔利班武裝分子控制總統府現場畫面曝光（請點擊圖集瀏覽）：

華春瑩表示，中方注意到塔利班做出的積極表態和釋放的信號，俄羅斯等一些國家的政要和不少的國際媒體也都肯定當前阿富汗塔利班進入喀布爾之後各方面的表現，認為塔利班不會重演過去的歷史。

華春瑩說，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，中方鼓勵並且希望阿塔將其積極的表態落到實處。

華春瑩也稱，中方也注意到有些人在反覆強調他們對阿富汗塔利班不信任，「我想說的是世界上沒有任何事物是一成不變的，我們主張要用全面聯繫和發展的辯證思維來認識看待和處理問題，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，不僅聽其言，也要觀其行。」

阿富汗變天，到處可見塔利班武裝分子（請點擊圖集瀏覽）：

她指「如果不與時俱進，而是抱守固定的思維，無視形勢的發展，那就是刻舟求劍，就不會得出符合實際的結論。」

她說，阿富汗局勢的急劇演變也表明外界以往對於阿富汗局勢的判斷是缺乏客觀判斷的，對阿富汗的民意是缺乏準確把握的，西方某些國家尤其應該汲取教訓。