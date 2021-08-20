阿富汗局勢｜美斯和塔利班「大纜扯得埋」？《查理周刊》封面惹議

法國漫畫諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）8月18日再度刊出具爭議的封面。新一期的封面畫有身穿罩袍的人，袍子寫有美斯（Lionel Messi）和數字30，將阿富汗落入塔利班控制和美斯轉會兩件事扣起來。



封面畫有三個身穿藍色罩袍的女人，背後寫有美斯的名字以及從巴塞羅那轉會法國巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain）將身背30號號碼。封面標題則是「塔利班，較我們想像的還要糟糕」。

Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !



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En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) August 17, 2021

巴黎聖日耳門歸卡塔爾基金卡塔爾體育投資公司所有，資金來自卡塔爾埃米爾。球會主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）一直都與卡塔爾埃米爾家族保持聯繫。卡塔爾曾多次被指控資助國際恐怖份子，《查理周刊》以此諷刺球會和伊斯蘭世界的關係。

《查理周刊》不是第一次捲起爭議。2015年，《查理周刊》刊登一幅涉冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，辦公室後來遭遇恐怖襲擊。