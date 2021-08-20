菲律賓疫苗短缺　中國大使：本月運抵疫苗將達1,000萬

菲律賓疫情告急，單日新增病例居高不下。中國駐菲大使表示，中國將極盡所能為菲律賓提供疫苗，共同抗疫。



菲律賓《馬尼拉時報》8月19日報道，中國駐菲律賓大使黃溪連在接受專訪時表示，中國投桃報李，8月運抵菲的中國疫苗數量將達到近1,000萬劑，將有力緩解菲面臨的疫苗短缺問題。

黃溪連稱，目前，菲律賓已接收超過2,550萬劑中國疫苗。為進一步支持菲政府和人民抗疫，中國政府向菲捐贈的新一批100萬劑國藥疫苗即將於明後天分兩批運抵馬尼拉。此外，中方從本月起實質性加大對菲疫苗供貨量，8月將向菲方交付近900萬劑科興疫苗。

中國第一批科華疫苗於2021年2月28日抵達菲律賓馬尼拉維拉莫空軍基地，正在進行消毒。（AP）

他強調，去年初中國疫情暴發的時候，菲律賓率先向中方伸出援手。菲疫情暴發後，中國投桃報李、雪中送炭，盡己所能以各種方式援菲抗疫，在捐贈物資、支援醫生等方面創造了多個「第一」。

黃溪連補充，中國疫苗不僅是首個抵菲疫苗，而且一直是菲疫苗接種的主力軍。由於中國疫苗接種效果良好，菲民眾接受度和信任度不斷上升。

菲律賓過去兩周的新冠肺炎確診個案持續增加，衛生官員歸咎於傳染力較強的Delta變種病毒株。

8月6日，菲律賓宣佈首都區封城2周。有假消息流傳稱未接種疫苗的人士將被剝奪現金援助或禁止於「封城」期間離家，導致數以千計的人湧到接種中心打針。