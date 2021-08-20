阿富汗局勢｜塔利班催促民眾復工　善待喀布爾「中國城」華商

塔利班士兵8月18日開始在阿富汗首都喀布爾等多個城市開始挨家挨户敲門，並沒有衝入搜查，掠奪財物，而是提了一個要求：趕緊復工去上班。



2021年8月19日，塔利班士兵在喀布爾街頭巡邏。（AP）

中國媒體第一財經8月20日消息顯示，這一幕不僅僅發生在阿富汗首都喀布爾，從北部的第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）到赫爾曼德省（Helmand）省會拉什卡爾加（Lashkar Gah），很多民眾都經歷了相似場景，塔利班士兵挨家挨户敲門要求復工。

阿富汗「中國城」建立於2019年，位於喀布爾繁華的商業區。「中國城」副總經理李西京提到，他們的初衷是希望把這裏打造成阿富汗的「中國商品集散地」，還希望在喀布爾機場的美英軍事管制能夠儘快結束，以便機場能夠恢復正常通航。

按照李西京說法，雖然塔利班士兵沒有到商場去敲門，但在8月18日因為公司手續的問題，「中國城」的阿富汗員工去找街道所在的塔利班官員，有了初步接觸。負責接待的塔利班官員態度友好，稱「和中國人是朋友，有任何麻煩困難一定告訴我們」。

李西京對第一財經記者表示，他們思考了一下，現在還沒有開門迎客的打算。「我們想再觀察下局勢，確定沒有麻煩後就會開業」。

在這之前，塔利班武裝進入喀布爾的8月15日下午，「中國城」閉門停業，李西京說，停業「主要是為了防小偷和劫掠者」，而當天除了「聽到時不時的有零星槍聲，並沒有聽到有大的動靜」。

2021年8月18日，中國駐阿富汗大使王愚（左）發布會晤巴基斯坦駐阿富汗大使曼蘇爾（Mansoor Ahmad Khan）照片。（Twitter@Wang Yu 王愚）

有中國學者指出，成為執政者的塔利班將會面臨更為廣泛的問題，例如如何治理國家經濟就成為了重要課題。以前，塔利班的經濟來源主要來自罌粟種植或毒品、走私和劫掠等，如今這種模式難以持續。

8月19日，中國外交部發言人華春瑩在主持例行記者會時表示：「儘管阿富汗局勢還沒有徹底明朗，但認為塔利班不會重演過去的歷史，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性。」