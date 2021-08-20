伊斯梅爾21日就任馬來西亞首相　料將籌組跨黨派聯合政府

馬來西亞國家元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）8月20日宣布，前副首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）將出任新首相。伊斯梅爾21日會宣誓就職，外界估計他會籌組跨黨派聯合政府，以解決現時的政治分歧問題。馬來西亞疫情近期急劇升溫，也將考驗新政府。



巫統副主席伊斯梅爾就任新首相，意味着巫統可以重新上台。這個政黨因為捲入一馬基金貪腐醜聞，在2018年大選中落敗，失去執政黨地位。

伊斯梅爾目前得到議會222位議員當中114人的支持。《海峽時報》引述3名分析人士稱，蘇丹可能會提議組建聯合政府，以停止當前的政治分歧，至少直至下屆大選可以在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情風險較低時舉行。

馬來民族統一機構（巫統）提名副主席伊斯梅爾擔任馬來西亞首相。圖為他8月19日與國家元首會面前，在吉隆坡向群眾揮手。（Reuters）

馬來亞大學（University of Malaya）副教授阿旺阿茲曼（Awang Azman Awang Pawi）是其中一位分析人士。他說，假如支持伊斯梅爾的議員維持在115人，那麼新政府會如前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的政府一樣，脆弱、搖搖欲墜且不穩定，出現跨黨派分歧。

應對疫情成考驗

伊斯梅爾也將面臨應對疫情的嚴峻考驗，馬來西亞疫情正不斷升溫，8月20日單日新增23,564宗病例，創新高，累計病例升至151.3萬宗。目前馬來西亞有54%人口接種至少一劑疫苗，36%完成接種，但Delta變種病毒株肆虐，當地確診數字仍不斷升高。