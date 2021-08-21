新冠肺炎｜新西蘭宣布延長封城之際　8月22日確診個案急增至51宗

新西蘭的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴大，從最大城市奧克蘭蔓延到首都惠靈頓。總理阿德恩（Jacinda Ardern）8月20日促請大眾遵守抗疫政策，並宣布延長封城措施至24日午夜。
新西蘭8月21日錄得21宗新增社區個案，但22日早上，確診個案大幅飆升至51個，這是新西蘭自2020年4月爆發疫情以來，單日新增個案最多的一天。
新西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）稱，Delta變種病毒「大大改變了遊戲規則」，令現有保護看來不夠。
阿德恩出席記者會時表示，新西蘭曾經都處於同一處境，「我們知道『清零』策略有效」。她指，確診個案會增加，之後減少直至清零，「我們只需要繼續這樣做」。
新西蘭當日新增11宗確診個案，其中3宗來自惠靈頓。惠靈頓的患者最近曾到奧克蘭出現疫情的地方。阿德恩稱，目前未清楚Delta疫情的規模，希望全國保持高度警惕。
《新西蘭先驅報》22日引述奧塔戈大學（University of Otago）流行病學家稱，在國家應對Delta掀起的疫情之際，政府應考慮暫停所有國際航班，以騰出集中和隔離檢疫（MIQ）的空間。
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