中美關係｜拜登擬提名資深外交官伯恩斯出使中國　打破慣例

白宮8月20日表示，美國總統拜登計劃提名資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使。提名標誌着美國駐華大使這一角色的轉變。過去10年，該職位一直由前政客擔任，而不是經驗豐富的外交官。



如他的提名得到參議院確認，伯恩斯將在兩國關係處於幾十年來最低點之際前往中國。自2020年10月前總統特朗普任命的布蘭斯塔德（Terry Branstad）離職後，美國駐華大使的職位一直空缺。

伯恩斯並不被視為是中國政策專家，但之前四任美國駐華大使也不是這方面的專家。

圖為2009年8月18日，時任美國務次卿的伯恩斯在印度新德里出席商務會議。（Reuters）

伯恩斯與拜登關係密切，曾擔任其競選活動顧問，且多年來一直與拜登最信任的一些顧問密切合作，其中就包括國務卿布林肯（Antony Blinken）。

伯恩斯曾於2005年至2008年前總統小布殊（George W. Bush）任內出任負責政治事務的副國務卿，為國務院的第三號人物。他曾分別出任美國駐北約和駐希臘大使。他離開政府之後加入顧問公司，後來到哈佛大學任教。他曾任拜登競選陣營的顧問。

圖為2011年3月4日，美國總統奧巴馬和芝加哥市長當選人伊曼紐爾於白宮會面。（Getty Images）

至於伊曼紐爾則獲提名出任駐日本大使。伊曼紐爾是前眾議員，並且是前總統奧巴馬（Barack Obama）的白宮幕僚長以及前總統克林頓（Bill Clinton）政府的高級顧問。

伯恩斯與伊曼紐爾的提名倘獲通過，他們會是中美因貿易及人權等議題關係趨僵之際，作為拜登在亞政策的重要代表。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）20日分析稱，伯恩斯很可能肩負雙重任務，即執行會讓東道主中國極不歡迎的政策，同時保持友好的工作關係。