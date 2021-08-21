中美關係｜獲拜登提名擔任駐華大使　伯恩斯主張聯合盟友應對中國

白宮8月20日表示，美國總統拜登計劃提名資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使。他主張美國應聯合盟友因應中國挑戰。



伯恩斯曾就台灣議題發言。2020年10月美國時任總統特朗普（Donald Trump）染疫，他提醒說外界中國可能伺機加大施壓台灣力道。他也曾說，他支持美國推動台灣參與世界衛生大會（WHA），但中斷對世界衛生組織（WHO）的金援不是好的做法。

他在外交圈雖備受敬重，但中國議題近年在美國敏感性高，國會共和黨人近來也強力阻撓拜登重要職位與駐外大使任命案的推進，包括爭議性低的提名。他的提名案要獲參議院通過，或需等上好一陣子。

圖為2009年8月18日，時任美國務次卿的伯恩斯在印度新德里出席商務會議。（Reuters）

資深外交官 其非中國專家

如他的提名得到參議院確認，伯恩斯將在兩國關係處於幾十年來最低點之際前往中國。自2020年10月前總統特朗普任命的布蘭斯塔德（Terry Branstad）離職後，美國駐華大使的職位一直空缺。

伯恩斯並不被視為是中國政策專家，但之前四任美國駐華大使也不是這方面的專家。

伯恩斯與拜登關係密切，曾擔任其競選活動顧問，且多年來一直與拜登最信任的一些顧問密切合作，其中就包括國務卿布林肯（Antony Blinken）。

伯恩斯曾於2005年至2008年前總統小布殊（George W. Bush）任內出任負責政治事務的副國務卿，為國務院的第三號人物。他曾分別出任美國駐北約和駐希臘大使。他離開政府之後加入顧問公司，後來到哈佛大學任教。他曾任拜登競選陣營的顧問。

圖為2011年3月4日，美國總統奧巴馬和芝加哥市長當選人伊曼紐爾於白宮會面。（Getty Images）

伯恩斯與伊曼紐爾的提名倘獲通過，他們會是中美因貿易及人權等議題關係趨僵之際，作為拜登在亞政策的重要代表。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）20日分析稱，伯恩斯很可能肩負雙重任務，即執行會讓東道主中國極不歡迎的政策，同時保持友好的工作關係。