阿富汗局勢：美國忙撤離　有機沒人搭　塔利班殺人傳聞流竄掀恐慌

武裝組織塔利班控制阿富汗已近一週，位於首都喀布爾國際機場的亂源，由週初的停機坪及跑道，移至機場外。英軍及美軍都不時嗚槍示警以控制人群。與此同時美國仍在忙着撤走當地人員、家屬以及曾協助他們的阿富汗人，也在面對一些困難。



阿富汗成千上萬民眾設法逃離祖國，冒着被塔利班暴力打壓的風險繼續湧往喀布爾國際機場。美聯社21日稱，一些有關武裝分子殺死平民的報道出現，令民眾恐懼進一步推高。

大批在群眾中推擠，冀能進入塔利班在機場設置的檢查站。美聯社引述影片稱，20日入夜後群眾摸黑待在機場圍牆外。現場偶爾傳出一串槍聲。

國際特赦組織（Amnesty International）稱它的研究人員加茲尼省（Ghazni）與事件目擊者談過，武裝分子7月4日至9日期間，殺死9名哈扎拉人。哈扎拉人是什葉派回教徒，近年他們所得的教育與社會地位都提升。組織稱由於塔利班在很多地方截斷移動通訊服務，導致更多類似情況不為外人所知。

近日數個發生反塔利班示威的城市都傳出有示威者被殺，此外嘗試逃到喀布爾機場的人被毆打及被恐嚇，發生地點也不限於機場附近。

8月19日，少數幸運的阿富汗人與家人一同獲安排乘搶飛機離開。圖為美國海軍提供的照片。（AP）

撤僑航班「吉機」飛走

報道稱，從一些飛機空着至少部分座位卻起飛的情況看來，可見人們要進入機場有多難。比利時外交部已確認，它有一部完全沒搭載乘客的飛機飛走了，因應該登機的人在機場外被堵住。

美國官員21日確認，華府派出軍方直升機將一些人，協助169人撤走。他們身在機場附近一間酒店。

機場眾多令人慘不忍睹的場面中，還有一條網上廣傳的影片，顯示一名嬰兒在圍牆外被人舉起，一名美國軍接手。美軍發言人其後證實此事，稱幼嬰家人要求為他或她求醫。寶寶現已回到父親的懷抱。他們正安全地待在機場。

圖為8月19日，塔利班武裝分子在阿富汗首都喀布爾巡邏。（AP）

美撤離一度暫停

美國防部21日稱，因位於卡塔爾（Qatar）的集結整備基地過度擁擠，一度導致20日來自喀布爾機場的空運撤離任務暫停6至7小時，現在撤離工作已恢復。受影響人數達約1萬。

美國防部高級官員證實消息，與此同時，美方對其中一個中途停留地點的資源和人力進行調整，以確保暫時性容納撤離人員方面的能力無虞。官員稱：「空運任務已經恢復，前往卡塔爾和其他地點的美軍飛機已飛離。」

美國務卿布林肯（Antony Blinke）稱迄今有13國同意暫時收容面臨危險的阿富汗人。另有12個同意成為撤離人士的中轉站。與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）承諾會將所有美國人帶走。

圖為2021年8月20日，美國總統拜登於白宮就阿富汗撤離行動發言。（AP）

拜登稱盡力而為

拜登被指撤出阿富汗行動處理不當、令阿富汗與盟友陷入水深火熱境地。他8月20日出席記者會，就阿富汗局勢回應並反駁外界批評。他稱會動用所有資源撤走美國人。

他稱今次從空路撤離的行動是同類最大規模和最困難的其中一次。他指，撤離行動危險，「我不能夠承諾最終結果是怎樣，或者不會有損失的風險，但作為總司令，我可以向你保證，我將動用所需的所有資源。」

拜登表示，美國官員持續與塔利班聯繫，警告將對任何對部隊的攻擊或對機場行動的干擾採取迅速和有力的回應。他稱，「任何想回家的美國人，我們將帶你回家」。他同時承諾將盡可能帶走最多的阿富汗盟友。

拜登稱自8月14日以來，美軍已空運1.3萬人撤離阿富汗，自7月迄今已有1.8萬人離開，還有數千人在美國政府幫助下，搶搭民間包機撤離。