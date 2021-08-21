阿富汗局勢｜王毅：存在不穩定因素　塔利班政策形成具不確定性

中國國務委員兼外交部長王毅8月20日應約同意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）通電話。雙方重點就阿富汗局勢交換意見。王毅表示，塔利班發言人多次針對國際社會關切作出積極回應，展現合作姿態。
王毅表示，國際社會關注阿富汗的未來走向，各方的共識是希望阿富汗構建開放包容的政治體制，奉行温和穩健的內外政策，與所有恐怖組織進行徹底切割。我們注意到，塔利班發言人多次針對國際社會上述關切作出積極回應，展現合作姿態。「聽其言並觀其行」，希望阿富汗的局勢能繼續朝着正確方向向前發展。同時也要看到，阿富汗國內仍存在諸多不穩定因素，塔利班下步的政策形成也具有不確定性。
王毅説，阿富汗的未來還是應由阿富汗人民決定，各方應尊重阿富汗自己的選擇，當然國際社會也有必要發揮應有作用。一種思路是試圖施加壓力，製造經濟金融難題，甚至醖釀什麼「制裁」，這樣做解決不了問題，還會適得其反。另一種思路是重視阿富汗塔利班最近釋放的積極信息，鼓勵阿塔朝着一個現代政治力量方向作出調整和轉變，這無疑對阿富汗人民是有益的，對穩定地區形勢是有利的，由此也可降低難移民潮的出現，對歐洲包括意大利來講至關重要。中方一貫支持意大利在國際事務中發揮積極作用，支持意大利承擔好G20輪值主席國職責並爲推動解決阿富汗問題作出積極貢獻。
迪馬約表示，中國在所有國際和地區問題上都具有重要影響，也能對阿富汗局勢發揮關鍵作用。意大利完全贊同中方的觀點，支持與阿富汗塔利班進行積極溝通，開展正面引導。國際社會應通過共同努力，防止阿富汗再次成為恐怖主義的聚集地。意方希在G20框架下同各方進行探討，尋求共識，解決問題。