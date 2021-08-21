阿富汗局勢｜王毅：存在不穩定因素　塔利班政策形成具不確定性

中國國務委員兼外交部長王毅8月20日應約同意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）通電話。雙方重點就阿富汗局勢交換意見。王毅表示，塔利班發言人多次針對國際社會關切作出積極回應，展現合作姿態。



王毅表示，國際社會關注阿富汗的未來走向，各方的共識是希望阿富汗構建開放包容的政治體制，奉行温和穩健的內外政策，與所有恐怖組織進行徹底切割。我們注意到，塔利班發言人多次針對國際社會上述關切作出積極回應，展現合作姿態。「聽其言並觀其行」，希望阿富汗的局勢能繼續朝着正確方向向前發展。同時也要看到，阿富汗國內仍存在諸多不穩定因素，塔利班下步的政策形成也具有不確定性。

王毅説，阿富汗的未來還是應由阿富汗人民決定，各方應尊重阿富汗自己的選擇，當然國際社會也有必要發揮應有作用。一種思路是試圖施加壓力，製造經濟金融難題，甚至醖釀什麼「制裁」，這樣做解決不了問題，還會適得其反。另一種思路是重視阿富汗塔利班最近釋放的積極信息，鼓勵阿塔朝着一個現代政治力量方向作出調整和轉變，這無疑對阿富汗人民是有益的，對穩定地區形勢是有利的，由此也可降低難移民潮的出現，對歐洲包括意大利來講至關重要。中方一貫支持意大利在國際事務中發揮積極作用，支持意大利承擔好G20輪值主席國職責並爲推動解決阿富汗問題作出積極貢獻。

圖為2021年7月28日，中國國務委員兼外交部長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（AP）

迪馬約表示，中國在所有國際和地區問題上都具有重要影響，也能對阿富汗局勢發揮關鍵作用。意大利完全贊同中方的觀點，支持與阿富汗塔利班進行積極溝通，開展正面引導。國際社會應通過共同努力，防止阿富汗再次成為恐怖主義的聚集地。意方希在G20框架下同各方進行探討，尋求共識，解決問題。