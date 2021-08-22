普京稱西方禍害阿富汗　稱將與阿富汗建立良好睦鄰關係

俄羅斯總統普京8月20日同到訪的德國總理默克爾長談近三個小時，而阿富汗局勢是兩人優先討論的重點議題。



路透社8月20日報道，普京言辭激烈地批評了過去西方國家將所謂的一套「價值觀」強加給阿富汗，造成當地苦難深重的做法。

普京表示，阿富汗塔利班控制全國大部分地區已成為事實，不能再讓該國崩潰，俄方承諾會與西方合作，使阿富汗局勢正常化。同時，俄羅斯需要與阿富汗建立良好的睦鄰關係。

俄羅斯塔斯社報道，普京在同默克爾會談之後表示，鑑於阿富汗當前局勢的發展速度迅猛，兩人都對這一議題予以了優先關注。「塔利班幾乎控制了包括首都在內的全國，這是一個事實，我們必須正視，不能讓阿富汗這個國家崩潰。」

普京強調，把非典型形式的國家行政和公共生活強加給阿富汗，會產生反作用。他說：「現在是放棄不負責任的政策的時候了，這種政策把外國價值觀強加於人，把『民主』強加於人，不考慮歷史、種族或宗教的具體情況，完全無視其他國家的傳統。」

普京稱，「我們了解阿富汗，我們太了解了。我們知道這個國家是什麼情況，也知道試圖把非典型的國家行政和公共生活強加給它，會產生怎樣適得其反的後果。」

普京還表示，此類「社會政治實驗」從未成功過，只會導致國家崩潰。「我們看到塔利班已宣佈戰爭結束，並開始恢復公共秩序。他們承諾會保證當地人和外國外交使團的安全，我希望這能夠實現，此過程應受到國際社會的密切監督，聯合國安理會也應發揮協調作用。」

普京還稱，當前最重要的是「防止各種恐怖分子滲透至阿富汗周邊，包括偽裝成難民。」

《紐約時報》在報道普京這番言論時認為，他是在向西方國家「開槍」。

路透社稱，儘管如此，普京仍然承諾與西方合作，使阿富汗局勢正常化。他表示，糾結於美軍在當地的軍事行動不符合俄羅斯利益，與阿富汗建立良好的睦鄰關係很重要。