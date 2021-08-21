新冠肺炎｜澳紐疫情升溫　悉尼墨爾本有反封城示威　逾200人被捕

澳洲和新西蘭的新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫。澳洲新南威爾士州（New South Wales）8月19日晚上8時至20日晚上8時期間，新增825宗確診個案、創單日新高，它也比所有州的單日新增確診個案最高紀錄更高。

澳洲數個大城市8月21日都有民眾上街抗議防疫封鎖措施，部份示威者與警方衝突，逾200人被捕。



新南威爾士州的新增確診個案數量持續高企，導致州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）延長首府悉尼的居家令，措施最少維持至9月30日。州政府亦在疫情嚴重的區域實施宵禁，晚上9時至清晨5時為宵禁時間。

2021年8月21日，澳洲墨爾本有反封城示威，出現警民衝突場面，警察向示威者使用胡椒噴霧（AP）

數地示威反封城

澳洲數個大城市8月21日都有民眾上街示威，反對防疫封鎖措施，部份示威者與警方衝突，有7名警員受傷送院。

墨爾本在8月較早時開始實施封城，當地21日有超過4,000人示威，部份人衝擊警方防線，警員施放胡椒噴劑驅散。218名示威者被捕，3人因襲警被扣留。

悉尼封城已有逾2個月，當地21日亦有約250人上街。警方指，有47名示威者因拒捕或違反公共衛生條例而被控。

布里斯班雖然未有實施封鎖措施，但有2,500人舉行集會，反對封城及疫苗措施。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為8月17日，新西蘭奧克蘭民眾排隊入超級市場購物。（AP）

新西蘭增21宗確診

新西蘭8月21日新增21宗確診個案，當中18宗是最大城市奧克蘭（Auckland）的個案，3宗是首都惠靈頓（Wellington）的個案。變種病毒株Delta（B.1.617.2）導致疫情在社區爆發，涉及的確診個案增至51宗。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）8月21日警告，確診個案數量會在未來數日再升高，她敦促全國民眾遵守封鎖措施。