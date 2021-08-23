俄羅斯男子為尋求政治庇護　從北方四島游到日本北海道

一名俄羅斯男子8月19日晚在北海道東部的標津町登岸，後經當地警察詢問得知，該男子自稱「為尋求政治避難」，從日俄有爭議但被俄羅斯實際控制的國後島游泳抵達日本。



日本富士電視台21日援引目擊者的話稱，19日晚，標津町當地居民在一個當時無人的派出所前發現該男子。由於聽不懂該男子說的話，居民認為其有所「不軌」，遂將其帶到了標津町警察局。

2015年8月22日，時任俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev，中）登上南千島群島進行工作視察。（Reuters）

據悉，警方在了解到該男子尋求政治庇護的意圖後已將該男子移交給位於北海道札幌市的出入境管理局，而管理局也將在對其避難緣由等相關情況進行詳細調查後，再根據「暫時庇護」的入境規定，決定是否允許其留在日本或是遣返回俄羅斯。

日本政府相關人士對《北海道新聞》透露，該俄羅斯男子38歲，攜帶着一本俄羅斯駕照。據悉，他儘管對日方透露了「政治避難」的意願，但對其避難理由一直三緘其口。

據悉，從俄實際控制的國後島到該男子上岸的北海道海岸直線距離大約20公里。

俄羅斯衛星通訊社21日也援引俄南庫里爾斯克政府知情人士的話稱，從國後島游到日本北海道尋求政治庇護的俄羅斯公民來自烏德穆爾特共和國，在國後島已居住了3年。

報道稱，俄聯邦安全局邊防局薩哈林州分局稱正在就此事進行調查。

報道援引俄羅斯駐日本札幌總領事馬林的話稱，「日本警方暫時沒有通知總領事館有關情況。警方稱，他們沒有逮捕任何人，出入境管理局正在處理這件事。」