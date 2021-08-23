阿富汗局勢｜美國防長被指與拜登唱反調　承認美國人遭塔利班毆打

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）被指與美國總統拜登（Joe Biden）唱反調，公開承認前往阿富汗喀布爾機場的美國人「遭到塔利班武裝人員騷擾、毆打」。



據美國政治新聞網8月21日報道，拜登8月20日在白宮再次就阿富汗局勢發表講話，談及美國公民撤離喀布爾時表示，「我們看到美國人面臨的挑戰，但到目前為止我們能夠解決這些問題。沒有跡象表明他們（美國人）無法進入喀布爾機場，我們已經和塔利班達成協議。到目前為止，塔利班已經允許他們通過（檢查站）。」

不過，奧斯汀8月20日在電話會議中告訴美國議員，「我們意識到，試圖前往喀布爾機場的阿富汗人和美國人『遭到塔利班的騷擾，甚至是毆打』。我們已向塔利班領導人明確提出『這是不可接受的』」。

美國《國會山報》注意到，奧斯汀的講話與拜登當日早些時候在白宮聲稱「能夠解決當前美國人遇到的挑戰」形成對比。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）在回應奧斯汀的言論時重申，美國已經告訴塔利班，希望「讓有證件的美國人能自由通過塔利班的檢查站，總的來說，這些都正在發生。」