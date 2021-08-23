阿富汗危機踏入第2週亟待解救　多國卻為塔利班頭痕｜國際晨報

武裝組織塔利班不等美軍完全撤出，8月15日開進首都喀布爾，迄今掌控該國1週。這不僅令美國與盟友亂作一團、引發逃亡潮，亦導致首都機場出現眾多慘不忍睹的場面。人道災難已在發生。對一眾西方國家來說，尚有更多問題在等着它們應對。



以美國為例，進行「閃撤」華府備受盟友指責。它得一面安撫他們，並與各國討論安全撤人，以及應對人道危機。是否承認阿富汗新政權，也是它們備感頭痛問題。

歐盟稱將與塔利班對話，但未承認塔利班。美國僅稱阿富汗「尚未進行正式權力移交」。對於誰是阿富汗執政者，華府避而不談。英國則呼籲勿過早承認。

+ 9

中國的態度也備受外界注視。北京未承認塔利班，但稱在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各派意願的基礎上，同阿富汗塔利班等各派都保持着聯繫和溝通。外交部稱塔利班比上次執政時更清醒和理性，並對它採取觀察的態度。中國亦促請它遏制各類恐怖主義和犯罪行徑。

▼更多有關阿富汗危機的詳細報道與深入分析

阿富汗局勢：機場如煉獄迄今20死 美撤人加快命航空公司「入伍」

戰爭在建國後延續：還有誰能擊敗阿富汗塔利班？

阿富汗撤軍之後：拜登的對華佈局會被打亂嗎？

精通英語打「國際線」 塔利班十年練成社交網絡能手

二十年投入一無所獲 印度在阿富汗全面失敗的理由

經歷塔利班入城一天 心存盼望的阿富汗年輕人

阿富汗撤軍突顯拜登當局「紙上談兵」的不足

塔利班回朝 阿富汗女性嚥下最後一口自由空氣？

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。