韓國對比30年經濟差距變化　遭中國多項經濟指標迎頭趕上

韓國全國經濟人聯合會8月23日發布中韓經濟、競爭力差距變化及比較分析報告，根據報告，兩國建交後中國的多項經濟指標趕超韓國。



據韓聯社8月23日報道，從國內生產總值（GDP）來看，以名義GDP為準，1992年建交之時韓國為3,560億美元，2020年增至1.631萬億美元，增加3.6倍，與此相比，中國同期GDP規模從4,920億美元增至14.723萬億美元，增長近29倍。由此，中韓名義GDP差距從1.4倍拉至9倍。名義人均GDP方面，韓國1992年為8,126美元，2020年為3.1497萬美元，增長2.9倍，而中國從420美元猛增至1.0484萬美元，增長24倍。

從出口來看，韓國1992年出口額為770億美元，2020年增至5,130億美元，增長5.7倍，而中國同期從860億美元增至5.598萬億美元，增長65.1倍。建交之時兩國貿易額差距不大，2020年韓國貿易額為9,810億美元，而中國為韓國的7.8倍，達7.658萬億美元。

從外國人直接投資來看，韓國吸引的外國人直接投資在建交之時為10.02億美元，2020年增至92.24億美元，增幅8.2倍，中國則從110.08億美元增至1,493.24億美元，增幅達12.6倍。

另外，從瑞士洛桑管理學院（IMD）最新公布的世界競爭力全球排名來看，韓國從1994年的第32位上升至2021年的第23位，而中國從第34位上升至第16位。從體現企業競爭力的指標——《財富》世界500強企業數量來看，韓國從1995年的8家企業增至2021年的15家企業，而中國從3家企業增至135家企業。

韓國全國經濟人聯合會認為，韓國應從中國的急速增長中獲取經驗，擴大與中國的經濟交流，同時繼續努力進軍東南亞等新興市場。