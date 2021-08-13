日本高官參拜靖國神社　中韓表示強烈不滿

日本防衛大臣岸信夫及經濟再生擔當大臣西村康稔參拜靖國神社後，中韓分別表達不滿，中國國務部8月13日表示，向日方提出嚴正交涉。韓國外交部同日表示，外交部亞太局局長李相烈召見日本駐韓大使館總括公使熊谷直樹，抗議岸信夫等高官參拜靖國神社。



2021年8月13日，日本防衛大臣岸信夫參拜靖國神社。（Reuters）

中國國防部新聞發言人吳謙表示，中方對日本防衛大臣參拜靖國神社表示強烈不滿和堅決反對，向日方提出嚴正交涉。

他稱，眾所周知，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯，日本防衛大臣參拜靖國神社，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度和挑戰戰後國際秩序的險惡用心。他稱，不能正視歷史，就不會擁有未來，要求日方認真反省侵略歷史，時刻牢記歷史教訓，採取措施糾正錯誤，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

韓國：有損兩國互信

韓國方面，李相烈表示，岸信夫參拜美化殖民掠奪和侵略罪行、安置戰犯的靖國神社，令人感到憤怒。

他表示此舉有損兩國互信，並敦促日本政治領袖以實際行動展現正視和反省歷史的態度。熊谷直樹回應稱，將向日本政府轉達韓方立場。