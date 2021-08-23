阿富汗局勢｜喀布爾機場槍戰　與不明槍手駁火　保安部隊1人死亡

美國在阿富汗加快撤人之際，阿富汗安全部隊8月23日與身份不明的槍手在喀布爾國際機場北部閘口交火。外界暫時未知施襲者身份。美軍和德軍亦有參與戰鬥。



一名阿富汗安全部隊成員在戰鬥中喪生，另外3人受傷，德軍在帖文中未有說明死者是否部署在機場守衛的塔利班武裝分子。

英國武裝部隊部長希佩（James Heappey）表示，英國部隊及國民未有牽涉今次事件。他向英國廣播公司（BBC）指出，衝突發生在機場一個沒有英國軍隊駐守的區域。

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

阿富汗武裝組織塔利班重掌政權後，大批民眾嘗試逃離當地，首都喀布爾機場情況持續混亂，外國政府正在部署部隊撤離滯留該處的公民和阿富汗人。

機場閘口更因此發生人踩人事件，機場周圍已有至少20人死亡。北約（NATO）外交人員向路透社說，部隊位處喀布爾機場外圍，與塔利班嚴守一定距離，以免發生衝突。