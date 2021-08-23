塔利班：特赦前總統加尼及前副總統薩利赫

8月22日，塔利班宣佈特赦被罷免的總統加尼（Ashraf Ghani），以及副總統薩利赫（Amrullah Saleh）。塔利班高層還對美國發起阿富汗戰爭進行了炮轟。



8月22日，塔利班高層領導哈卡尼（Khalil ur Rahman Haqqani）在接受《地理新聞》採訪時表示，塔利班已向加尼和薩利赫提供大赦。如果加尼願意，他可以返回阿富汗。「我們原諒加尼、薩利赫和阿富汗總統安全顧問穆希卜（Hamdullah Mohib）。我們原諒我們國家的所有人，從反對我們的將軍到普通人。」

哈卡尼敦促逃離該國的人們不要這樣做，並補充說「敵人」正在散布塔利班將報復他們的宣傳。「塔吉克人、俾路支人、哈扎拉人和普什圖人都是我們的兄弟，」他補充說。

8月19日，薩利赫強硬表示，決不投降。（Twitter@scroll_in）

哈卡尼說，不是塔利班發動了針對美國的戰爭，並補充說，在美國入侵他們的家園，並與阿富汗的文化、宗教和國家作戰後，塔利班決定拿起武器對抗美國。

「美國人在我們的國土上對我們使用武器，上帝把美國武器送給塔利班，作為戰爭的戰利品。」

被罷免總統加尼的弟弟，宣誓效忠塔利班：