阿富汗局勢｜最後反抗勢力拒降　塔利班向潘傑希揮軍

塔利班8月22日表示，數百名塔利班士兵正被派往潘傑希省。潘傑希位於阿富汗首都喀布爾東北部。這是塔利班一直未能攻入的地方。



阿富汗武裝力量領導人小馬蘇德（Ahmad Massoud）8月22日稱，希望與目前控制阿富汗大部分地區的塔利班和談，但同時為戰鬥做準備。他現時率領反抗塔利班的最後勢力。

塔利班向潘傑希行進：

مئات من مجاهدي #الإمارة_الإسلامية يتوجهون نحو ولاية #بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسئولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي. pic.twitter.com/FwAYBZeopq — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 22, 2021

「阿富汗伊斯蘭酋長國」Twitter帳號8月22日發文稱，「『伊斯蘭酋長國』的數百名士兵正被派往潘傑希省，以對其進行控制，因為當地政府拒絕以和平方式轉交該地區的控制權。」

8月22日早些時候，塔利班向民族抵抗陣線的領導人小馬蘇德放話，讓其在4小時內考慮是否投降。小馬蘇德回應稱，潘傑希地區不會投降，並將準備戰鬥。同時，小馬蘇德也表示，希望尋求和平的解決方式，期待通過磋商與塔利班組建一個包容性的政府。塔利班對此表示拒絕。