美國亞裔團體抗議拜登暫停「中國行動計劃」　北京回應

在8月23日的中國外交部例行記者會上，提及美國20多個亞裔團體於19日聯名致函拜登稱美正實施「中國行動計劃」，名義上嚴懲商業間諜行為，實則是對亞裔的種族歧視行為一事有何看法時，中國外交部發言人王文斌表示美方應該停止這種做法，不要把中國當成假想敵。



2021年2月22日，中國外交部發言人王文斌在北京主持例行記者會。（中國外交部）

8月23日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。被問及，美國20多個亞裔團體於8月19日聯名致函拜登稱，美司法部正在實施的」中國行動計劃「名義上旨在調查並起訴經濟間諜和商業竊密行為，實際上卻是意為使亞裔移民特別是華裔科學家遭受種族歧視一事。

對此外交部發言人汪文斌表示，中方已經注意到相關的報道，此前美國的媒體已經曝光了所謂的」中國行動計劃「，先設辦案指標再查案，如此罔顧司法正義的做法，只會造成冤假錯案。

汪文斌指出，事實充分證明，美國推出的「中國行動計劃」，實質上就是少數反華政客泛化國家安全概念，對華進行瘋狂遏制打壓的工具，不僅對中美關係造成嚴重衝擊，也加劇了美國國內的種族歧視現象，對美國內亞裔群體造成了嚴重傷害。

據悉，汪文斌重申強調，美方應切實糾正上述錯誤做法，停止以中國為假想敵，停止編造藉口對中國進行抹黑打壓，停止干擾中美在科技人文等領域的正常交流合作。