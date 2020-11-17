美司法部：反制中共威脅滲透　「中國行動計劃」奏效

美國司法部11月16日表示，為反制中國對美威脅所實施的「中國行動計劃」在過去一年成果顯著，並將繼續致力於實現這項行動的目標，「應對和阻止中國的違法和惡意活動」。

上述「中國行動計劃」（China Initiative）於2018年11月啟動，由美國司法部國家安全司牽頭，聯邦調查局等多個部門也參與其中。

美司法部稱，這項行動計劃的目標包括對涉嫌從事商業秘密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人展開調查並起訴，應對中國海外投資構成的威脅，反制中國的情報活動和惡意海外影響力活動。

美國司法部長巴爾（William Barr）。（AP）

美國司法部長巴爾（William Barr）在16日的聲明中說：「過去一年，司法部在反制中國以美國為代價來增強其經濟和軍事實力的系統性行動方面取得了令人難以置信的重大進步。雖然仍有很多工作要做，但是司法部致力於向那些盜竊，或非法獲得有助於推動未來發展的美國知識資本的人追責。」

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）說：「中國共產黨竊取敏感信息和技術不是謠言或毫無根據的指控。這是切實的，是中國政府協調行動的一部分，『中國行動計劃』正是為了阻止這種行為。聯邦調查局幾乎每10個小時就有一起與中國相關的反情報案件立案，我們將繼續採取強硬行動應對中國的違法活動。」

克里斯托弗·雷2020年早些時候表示，中國對美國的間諜滲透「無所不在」，美國在調查的約5000件反間諜案中，幾乎半數與中國有關聯。

巴爾曾指出，在所有的聯邦經濟間諜起訴案中，有大約80%據稱從事了為中國政府牟利的行為，在所有商業秘密盜竊案件中，有大約60%與中國有關聯。

美國司法部國家安全事務助理部長德默斯（John C. Demers）。（網絡圖片）

美司法部：各司法轄區每年都提起與中國有關訴訟

「中國行動計劃」的負責人、美國司法部國家安全事務助理部長德默斯（John C. Demers）2020年早些時候接受美國媒體Politico採訪時曾表示，司法部希望全美94個司法轄區每年都能提起與中國有關的訴訟。

美國司法部說，過去一年中，聯邦檢察官對10名隸屬於美國研究機構的學術人員以欺詐、虛假陳述、偷税等罪名提出指控，目前已有3人認罪。這些被起訴的研究人員多與中國的人才計劃有關聯。此外，美國司法部還表示，聯邦調查局和聯邦檢察官2020年還起訴了6名隱瞞軍方背景、在美國學習的中國軍人。美國司法部指出，在這些調查和指控曝光之後，美國國務院關閉了中國駐侯斯敦領事館，並有一大批未披露身份的與中國軍方有關聯的研究人員逃離了美國。

美國司法部表示，在後續還將深入企業和學校，通過各種項目和活動，抵制中國滲透，讓美國更好地保護自身的利益。

對於美國方面的指控，中國外交部曾多次表示，美方是故意打壓中國，並稱美方的指控指毫無事實依據，完全是造謠污衊。

（《美國之音》）