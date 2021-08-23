阿富汗局勢｜前副總統聯手「民族英雄之子」　孫子兵法對抗塔利班

8月20日，阿富汗北部巴格蘭省地區曾一度被反塔利班武裝控制。而此反塔利班武裝組織由阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）和民兵組織領導人小馬蘇德（Ahmad Massoud）組成，薩利赫在自己推特的簡介上寫了孫子兵法中的知己知彼，百戰不殆。



2012年6月，阿富汗副總統薩利赫加入推特，並將簡介設為知己知彼，百戰不殆。（twitter@AmrullahSaleh2）

8月23日，據塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社交媒體推特上宣布已經奪回阿富汗北部巴格蘭省的三個地區。而在20日，這三個地區曾一度被反塔利班武裝控制。而此反塔利班武裝組織由阿富汗副總統薩利赫和民兵組織領導人小馬蘇德組成。

據報道稱，儘管反塔利班武裝並沒有取得多少進展，但作為阿富汗僅剩的抵抗力量的核心人物，薩利赫和小馬蘇德兩人的反塔鬥士和民族英雄之子的身份仍引起外界的關注。

دبغلان بنو، پل حصار او ده صلاح ولسوالۍ په بشپړه توګه له شریر دښمن څخه تصفیه شوې.

مجاهدین دتخار، بدخشان او اندراب له استقامتونو څخه دپنجشیر په دروازو کې ځای په ځای شوي.

دسالنګ لاره خلاصه ده اودښمن په پنجشیر کې ترمحاصره لاندې دی.

اسلامي امارت هڅه کوي، چې ستونزه دخبرو له لارې حل شي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 23, 2021

據悉，薩利赫在過去20年裏一直秉持反對塔利班的立場，他曾參與過2001年推翻塔利班的戰爭，其妹曾遭到過塔利班的拷問，最終被折磨致死。

在加尼離開阿富汗後，薩利赫展現出戰鬥到底的姿態，表示自己絕不向塔利班低頭，還自封為阿富汗代理總統。

薩利赫的推特簡介還寫有英文的《孫子兵法》中的知「己知彼，百戰不殆」。

而民兵組織領導人小馬蘇德如今帶領的一支武裝力量正佔據着喀布爾以北的潘傑希爾山谷。馬蘇德近日接受英媒採訪時表示，他希望能與塔利班和平談判，但也做好了戰鬥準備。