阿富汗局勢｜重拾槍杆的副總統　背負血海深仇　與塔利班誓不兩立

阿富汗極端組織塔利班（Taliban）開進首都喀布爾，總統去國，第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）卻留下來。薩利赫離開喀布爾後，外界估計他已來到位於東北部的一個谷地，繼續與恐怖分子對抗。這除了出於他堅持守衛國家，也與他沉重的過往有關。



有人或會認為，塔利班已是實際在管治阿富汗的政權，原政府大勢已去，薩利赫實在沒必要這樣堅持下去。然而他決定頑抗到底——對抗塔利班佔了他人生一大部份，可說是他的終身志業。

他在這個漫長的過程中失去唯一的妹妹，恩師也被塔利班與蓋達組織暗殺。這令薩利赫對這個恐怖組織極度仇恨。

薩利赫15日在Twitter發文稱，不論任何情況，他永不會向塔利班恐怖分子低頭，絕不會背叛馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的英靈與遺緒。他也不會讓數百萬名聽信於他的民眾失望，他稱自己與塔利班不共戴天。

他提及的馬蘇德是「阿富汗民族英雄」。他是知名的反塔利班戰士，被譽為「潘傑希之獅」（Lion of Panjshir）。

他目前正與馬蘇德之子共同指揮一支武裝部隊，在潘傑希爾谷地（Panjshir Valley）與塔利班分子激戰中。多得谷地的地利與興都庫什（Hindu Kush）作為一道天然的防線，谷地一直以來都是從事反塔利班運動人士的「避風港」，恐怖分子多年來一直無法攻陷。

圖為2020年3月9日，在阿富汗總統及副總統的就職禮之上，加尼（中）及薩利赫（左）於喀布爾宣誓就任。（Reuters）

胞妹慘死 反恐志更堅

薩利赫生於1972年，小時已成孤兒，與胞妹相依為命。他1990年代加入了馬蘇德的反塔利班游擊部隊，成為所謂的「叛亂分子」。1996年塔利班在阿富汗掌權後，組織為找到薩利赫，抓住他的妹妹迫供，最後將她折磨致死。2020年《時代》周刊一份社論提及此事，薩利赫稱他對塔利班的看法，因妹妹之死永遠改變。

「九一一」事件發生前數天，即2001年9月9日，薩利赫與塔利班之仇再添一筆。馬蘇德被塔利班與蓋達組織（al-Qaeda）暗殺身亡。

「九一一」事件後，薩利赫因在阿富汗及巴基斯坦都有深入的情報網，成為美國中央情報局（CIA）的「重要資產」。他藉此2004年在阿富汗建立國家安全局（National Security Directorate）。他擔任局長，但在2010年被解職。

圖為2021年8月18日，駐塔吉克杜尚別的阿富汗大使館職員，將薩利赫的肖像掛在牆上。薩利赫在8月15日宣布，自己是這個國家合法的看守總統。（Reuters）

重操故業的叛亂分子

薩利赫2018年12月與總統加尼（Ashraf Ghani）結盟，再度走進政治核心。他先後擔任國安改革部長與內政部長，2019年當選副總統。不過他不是一般官僚。薩利赫「反塔」立場鮮明，自然成為組織暗殺目標。

喀布爾2020年9月9日發生一場炸彈襲擊，10人死亡，薩利赫受傷。2019年7月28日，3名武裝分子進入薩利赫的辦公室進行自殺式炸彈襲擊，他死裏逃生，但有20人不幸身亡，當中很多是他的同事。薩利赫兩名侄子也死於這場襲擊中。

當然，如他們殺死我，我之前已跟我的家人和我的朋友說不要抱怨任何事，因我是帶着驕傲殺了他們好多人，所以我是非常、非常正當的目標，因為當我對抗他們時，對抗他們的願望流淌在我的血液中。我相信他們是錯的。 薩利赫2009年接受《60分鐘》訪問

如今1996年的現實再度重演，薩利赫的命運也被時代的巨輪推動。他從所謂的「叛亂分子」變成「特務頭子」，再成為一人之下的副總統，如今他又拿起槍杆，幹回「老本行」——置身前線、帶領部下與恐怖分子激戰。俄衛網17日稱，薩利赫帶領的軍隊現已收回東部帕爾萬省（Parwan）的首府恰里卡爾（Charikar）的控制權。

如果歷史真的會重演，相信有不少阿富汗人民希望、他能讓2001年的情境再次出現、讓塔利班再次敗走喀布爾。