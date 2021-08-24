美日印澳8月26日關島海域展開聯合軍事演習

被指針對中國的四方安全對話（Quad）成員美日印澳四國海軍將在關島海域展開為期4天的聯合軍事演習。



四方安全對話成員美日印澳預計8月26日在關島海域開始舉行聯合軍事演習，將持續4天。

印度海軍發言人告訴《印度教徒報》（The Hindu），從26日開始，為期4天的關島海域聯合演習將包括「複雜的水面、水下和空中行動，包括實彈射擊演習、反水面、防空和反潛演習，以及聯合演習和戰術演習」。

8月21日，兩艘印度海軍軍艦抵達關島，參加一年一度的「馬拉巴爾」（Malabar）海軍演習。

印度海軍發言人表示，參加演習的海軍將「見證驅逐艦、護衛艦、護衛艦、潛艇、直升機和遠程海上巡邏機的快速演習」。

2020年，澳洲應印度的邀請參加了「馬拉巴爾」演習，使其成為美日印澳四國海軍共同參加的演習。

2021年的關島演習是美日印澳第二次在「馬拉巴爾」演習中舉行聯合演習。

針對「馬拉巴爾」軍演，中國外交部發言人趙立堅稱之為一個建立在對中國有意識形態偏見基礎上的封閉排他的「小圈子」。

針對美日印澳「四方安全對話」，中國國務委員兼外長王毅曾指出，中國認為「四方安全對話」機制是印太版的新「北約」。

中國外交部發言人汪文斌曾表示，希望有關國家的軍事行動能夠有利於地區和平穩定，而不是相反。