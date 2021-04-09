美日澳印法海上軍演劍指中國　北京無視五國聯合施壓？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-09 20:00

美國與日本、澳洲、印度和法國組成「五國聯軍」，剛不於久前結束了在印度洋孟加拉灣為期3天的海上演習。雖然本次演習名義上是由法國主導，此地與中國距離較遠，但在很多人看來，美國才是幕後最高指揮，中國則是此次軍演的指向目標。 拜登（Joe Biden）政府上台後，美國延續了對印太區域的戰略轉移，2021年3月聯合日本、印度、澳洲組建「四方安全對話」，也被稱為「四國聯盟」，甚至有「印太北約」之稱。此番法國入席使得「四方安全對話」成為了「四方+」，短時間內又有漲勢。不過，中國方面除了在近期組織遼寧艦航母編隊在台灣進行例行訓練，似乎對這場五國軍演視若無睹。

北京如此鎮定，折射出美國聯合其他國家構築針對中國的軍事壓力，實際作用仍然有限。這主要基於五個方面原因。

其一，就主要矛盾來説，「四方安全對話」背後主要中美兩國之間的較量，而與其餘四國無太多幹系。中國的迅速崛起是發生在20世紀下半葉至21世紀上半葉的一個重要事件，也是國際局勢的一個巨大變量，勢將衝擊原有的國際格局。美國則是現有格局的最大受益者，也是其主導者與維護者。中國的崛起很容易會被美方理解為對其既得利益的威脅。事實上，美國正是中國近年在軍事、貿易、科技、輿論等領域所承受的外部壓力主要來源。

其二，就次要矛盾來説，中國與日本、澳洲、印度、法國等國之間，缺少高強度軍事對抗的基礎。中國與日本、印度兩國之間存在部分領土爭端，但是此前多次發生的對峙或摩擦都證明，其軍事風險都在可控範圍之內。澳洲與法國則與中國相距較遠，缺少誘發戰爭的潛在衝突點。

其三，相比較來看，中國軍事力量較強，與中俄之外其他國家不在一個梯隊，而且差距正在變得越來越大。按照國際戰略研究所（IISS）數據，中國2020年軍費支出約為1,811億美元，大體是日本、澳洲、印度和法國四國之和。這種巨大差距使得「印太北約」對美國軍事實力加成有限，弱化了「印太北約」集體威懾力。

其四，就中國來説，其對外軍事並非奉行攻擊性的擴張政策。相比於中國已經在亞太具有的壓倒性軍事實力，其軍事動作仍屬克制。中國的軍事訴求集中在台灣、南海、中印邊境、中日釣魚島等區域，儘管其軍事存在感明顯增強，並未採取惡化地區形勢的過激行為。中國軍事存在感的增強，客觀上基於自身軍事實力的增長，而且是與遠道而來的美軍相互作用的結果。

其五，就美國拉攏的「印太北約」來説，其內部分歧較大。正如美國智庫蘭德公司高級分析師蒂莫西·希思（Timothy Heath）所説，「『四國聯盟』遠未結成統一戰線。」「這仍是一種非正式的聚集，幾乎沒有什麼制度性基礎。」「成員國對優先事項的看法存在差異，印度主要關注印度洋，而澳洲和日本則更關注南海。」另外，澳洲和印度在印度洋也存在地緣政治衝突。

在軍事之外，不論是美國，還是日本、澳洲、印度和法國，都與中國存在着密切的經濟聯繫，中國甚至是其最大貿易伙伴之一。各國的軍事冒險行為將會影響到與中國的貿易，因而是得不償失的不明智之舉。

對於中美等國而言，大規模戰爭很難實際發生，軍事層面的合縱連橫只是一種外交政策工具。美國主導的「四方安全對話」或「印太北約」，對中國而言，更多地只是一種增加美國方面聲勢的一種策略，實際效果有限。