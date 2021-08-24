新冠肺炎｜譚德塞呼籲暫緩施打「第三針」2個月

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對擬推行接種第三針新型冠狀病毒肺炎疫苗（COVID-19）的國家呼籲稱，請暫緩計劃2個月。



現已推出接種加強劑計劃的國家，包括美國、以色列及匈牙利等。

正在匈牙利訪問的譚德塞呼籲暫停接種新冠疫苗加強劑2個月，以減少全球疫苗不平等的現象，並防止出現新的變異新冠病毒。

中國央視引述譚德塞稱，他對世界範圍內疫苗分配不均的情況感到「非常失望」，富裕國家的疫苗庫存不斷增加，而許多其他國家只能為一小部分人口提供第一劑和第二劑疫苗。

他呼籲準備接種加強針的國家與其他國家分享疫苗，以增加其第一劑和第二劑疫苗的覆蓋率。

世衛組織的目標是到2021年底，疫苗接種覆蓋全球40%的人口，到2022年中期，將這一數字提升至70%。

圖為7月3日，世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦在瑞士日內瓦的世衛總部出席記者會。（Reuters）

包括譚德塞在內的世界衛生組織（WHO）的高層已不止一次對現時展開施打加強劑的計劃表示反對。

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱他們清楚地相信，數據沒顯示人們需要注射加強劑。她又稱，對於發展中國家仍有數以十億計的人未接種表示擔憂，稱他們可能會促進新變種變毒出現，例如Delta變種，並帶來更可怕情況。

WHO突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）亦對接種加強劑的行為表示質疑，他將情況比喻成人們計劃向已穿救生衣的人，分發額外的救生衣，卻讓一件都沒有的人淹死。