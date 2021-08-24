新冠肺炎｜譚德塞呼籲暫緩施打「第三針」2個月

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對擬推行接種第三針新型冠狀病毒肺炎疫苗（COVID-19）的國家呼籲稱，請暫緩計劃2個月。
現已推出接種加強劑計劃的國家，包括美國、以色列及匈牙利等。
正在匈牙利訪問的譚德塞呼籲暫停接種新冠疫苗加強劑2個月，以減少全球疫苗不平等的現象，並防止出現新的變異新冠病毒。
中國央視引述譚德塞稱，他對世界範圍內疫苗分配不均的情況感到「非常失望」，富裕國家的疫苗庫存不斷增加，而許多其他國家只能為一小部分人口提供第一劑和第二劑疫苗。
他呼籲準備接種加強針的國家與其他國家分享疫苗，以增加其第一劑和第二劑疫苗的覆蓋率。
世衛組織的目標是到2021年底，疫苗接種覆蓋全球40%的人口，到2022年中期，將這一數字提升至70%。
包括譚德塞在內的世界衛生組織（WHO）的高層已不止一次對現時展開施打加強劑的計劃表示反對。
WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱他們清楚地相信，數據沒顯示人們需要注射加強劑。她又稱，對於發展中國家仍有數以十億計的人未接種表示擔憂，稱他們可能會促進新變種變毒出現，例如Delta變種，並帶來更可怕情況。
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WHO突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）亦對接種加強劑的行為表示質疑，他將情況比喻成人們計劃向已穿救生衣的人，分發額外的救生衣，卻讓一件都沒有的人淹死。