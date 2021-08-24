阿富汗局勢：撤軍期限延不延？拜登將決定　英國籲提防激怒塔利班

阿富汗喀布爾機場8月23日發生塔利班分子與聯軍交火事件，凸顯各國在有時間內撤走大量人員的迫切性。多國仍想有更多時間；英國稱將要求，而美國總統拜登暗示繼續留阿反恐，惟塔利班警告，超出8月31日期限會有嚴重後果。這是拜登24小時內要做出的決定，以及24日七國集團（G7）視像會議將討論的焦點議題。



英國雖明言想延期，以便撤走更多人，但現實似乎不允許。惟英媒8月23日引述英國駐阿富汗大使布里斯托（Laurie Bristow）警告，把原定31日完成從阿富汗撤軍的期限延長並不現實，可能會刺激到塔利班。

《衛報》23日稱布里斯托向阿富汗首都喀布爾（Kabul）的國會議員講話時稱，企圖再在任何一段較長時間控制喀布爾機場，將充滿風險。

布里斯托與英國首相約翰遜（Boris Johnson）的態度顯然不同。約翰遜會在24日舉行的七國集團（G7）領導人視像會議遊說美國總統拜登（Joe Biden）延長撤軍期限。

圖為英國駐阿富汗大使布里斯托在阿富汗首都喀布爾講話。（Reuters）

英軍23日撤離了1,384人，自13日以來累計已撤走7,109人。當中有英國公民、擁有包括英國在內雙重國籍的人、來自盟國的人及4,226名阿富汗人。

英國武裝部隊部長希佩（James Heappey）稱，目前重點是撤離約1,800名持有英國護照的人，和2,275名因曾提供翻譯支援而有權在英國定居的人。

華府官員23日接受路透社採訪時稱，拜登將在24小時內決定是否延遲美軍撤離阿富汗的期限。