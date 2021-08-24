阿富汗撤人期限將至「不可能任務」怎在8天完成？｜國際晨報

阿富汗8月23日延續此前上一週亂象：機場外情況惡劣，人們甚至身陷槍戰現場；機場內則是多國競相使用飛機將僑民、或曾為它們工作的阿富汗人帶走，然而8月31日的期限迫在眉睫，要撤走這麼多人談何容易。此外無論是能登機撤走、被暫時安置到外國，或是徒步離開的人，這些阿富汗民眾也將形成新一波難民潮。



喀布爾國際機場23日爆發槍戰，身份不明的槍手與保安人員、美國及英軍等在機場北門手駁火，一名阿富汗保安人員死亡，另外最少3人受傷。

英國稱將要求美國將期限延至8月31日後，好讓它再將數千人帶走。武裝組織塔利班反對，警告美英延後期後會有嚴重後果。

24日舉行的七國集團（G7）會議，怎樣協調撤人以及相關期限，料將是會議重點議題。

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美國繼續為其「閃撤」造成的混亂「補鑊」。美國副總統賀錦麗22日訪問新加坡，展開她的亞洲之旅。發生阿富汗危機後，賀錦麗此行重點，將包括重申美國對亞洲的承諾。她23日稱會在有爭議的南海地區建立以規則為基礎的國際秩序、以及航行自由。

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